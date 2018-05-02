Маэстро Валерию Гергиеву исполняется 65 лет

Музыкой Валерий Гергиев занимался с раннего детства. Сначала музыкальная школа в родном Владикавказе, затем Ленинградская консерватория (класс дирижирования), всесоюзные и международные конкурсы и потом сразу. должность ассистента главного дирижера Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1978 году недавнего студента уже допустили и к самостоятельной работе с оркестром, а 1988-м он принял пост от своего руководителя Юрия Темирканова , став также художественным руководителем и директором всего театра. За тридцать лет Гергиеву удалось вывести театр на высокий творческий и материальный уровень. Было возвращено историческое название театру, появились собственный концертный зал и вторая сцена, открыты филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Маэстро Гергиева знают во всем мире, он выступал с филармоническими и симфоническими оркестрами разных стран — от Парижа до Лос-Анджелеса и от Чикаго до Берлина. Сотрудничал со Всемирным оркестром мира (World Orchestra for Peace), а в 1997-м стал его главой. Был также главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра, Лондонского симфонического оркестра, а в 2015-м возглавил Мюнхенский филармонический оркестр.

Видимо из-за большой загруженности Валерий Гергиев долгое время ходил в холостяках. Женился он уже в зрелом возрасте — в 46 лет. Его избранницей стала 19-летняя студентка-вокалистка из Владикавказа Наталья Дзебисова. Пара воспитывает троих детей.