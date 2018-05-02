Ещё
Маэстро Валерию Гергиеву исполняется 65 лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маэстро Валерию Гергиеву исполняется 65 лет 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкой Валерий Гергиев занимался с раннего детства. Сначала музыкальная школа в родном Владикавказе, затем Ленинградская консерватория (класс дирижирования), всесоюзные и международные конкурсы и потом сразу. должность ассистента главного дирижера Кировского (ныне Мариинского) театра. В 1978 году недавнего студента уже допустили и к самостоятельной работе с оркестром, а 1988-м он принял пост от своего руководителя Юрия Темирканова, став также художественным руководителем и директором всего театра. За тридцать лет Гергиеву удалось вывести театр на высокий творческий и материальный уровень. Было возвращено историческое название театру, появились собственный концертный зал и вторая сцена, открыты филиалы во Владивостоке и Владикавказе. Маэстро Гергиева знают во всем мире, он выступал с филармоническими и симфоническими оркестрами разных стран — от Парижа до Лос-Анджелеса и от Чикаго до Берлина. Сотрудничал со Всемирным оркестром мира (World Orchestra for Peace), а в 1997-м стал его главой. Был также главным дирижером Роттердамского филармонического оркестра, Лондонского симфонического оркестра, а в 2015-м возглавил Мюнхенский филармонический оркестр.
Видимо из-за большой загруженности Валерий Гергиев долгое время ходил в холостяках. Женился он уже в зрелом возрасте — в 46 лет. Его избранницей стала 19-летняя студентка-вокалистка из Владикавказа Наталья Дзебисова. Пара воспитывает троих детей.
Teleprogramma.pro: последние новости
Группа АВВА записала две новые песни впервые за 35 лет Игорь Николаев показал двухлетнюю дочь — чудо-гонщицу Леонид Агутин стал автором саундтрека к фильму «Черновик»
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»27
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение