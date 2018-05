9 уникальных фестивалей, которые стоит посетить в этом году

Great Wall Festival

Где: Пекин, Китай

Когда: 19-20 мая Лайн-ап: Нина Кравиц, Dixon, Recondite, Крис Либинг, Карл Крэйг, Huang Weiwei, QQ Единственный фестиваль в мире, который может предложить гостям неповторимое комбо: по одному билету посетить Великую китайскую стену, пробежать марафон и послушать лучших диджеев мира. На четырех сценах Great Wall festival выступят представители жанров электро и техно-музыки, а среди приглашенных иностранных исполнителей будет и российский диджей Нина Кравиц.

The Big Pineapple

Где: Саншайн-Кост, Австралия

Когда: 26 мая Лайн-ап: Violent Soho, Illy, Dune Rats, The Preatures, Allday, Хейден Джеймс , Cub Sport

Фестиваль The Big Pineapple — это лучшее мероприятие для знакомства с австралийской рок— и рэп-музыкой и культурой. Он проводится на территории популярной рекреационной зоны, где раскинулись настоящие ананасовые плантации. В этом году организаторы увеличили количество сцен до пяти и впервые предложили гостям забронировать палатки и роскошные шатры, в которых можно насладиться музыкой с особым комфортом. Шатры оборудованы светодиодными фонарями, вентиляторами, зеркалами, умывальниками, столами и стульями.

Ultra Music Festival

Где и Когда: 8-10 июня Сеул; 15-16 июня Сингапур; 15-17 сентября Токио

Лайн-ап в Сеуле: Axwell Ʌ Ingrosso, The Chainsmokers, Дэвид Гетта , Ники Ромеро, Above & Beyond

Тем, кто предпочитает проверенные мероприятия, стоит обратить внимание на Ultra — один из самых популярных фестивалей электронной танцевальной музыки. Впервые Ultra прошел в Майами 20 лет назад и с тех пор стал одним из самых значимых событий в мире EDM: ежегодно он собирает тысячи любителей этого жанра не только на родной площадке, но и в 20 других странах.

Pitchfork Music Festival

Где: Чикаго, США Когда: 20-22 июля

Лайн-ап: Tame Impala, Кортни Барнетт, The War on Drugs, Чака Хан, Эрл Свэтшот

Организатором фестиваля выступает влиятельное музыкальное издание Pitchfork Media, главная цель которого — продвижение новых развивающихся музыкантов и поддержка местного бизнеса. Именно поэтому здесь вы услышите исполнителей, чьи треки обычно попадают в раздел Best New Music, а главным гостем фестиваля станет Лорин Хилл, отмечающая 20-летие сольного альбома The Miseducation of Lauryn Hill. Местный бизнес представят 50 предпринимателей на специальных выставках и ярмарках.

Lollapalooza

Где: Чикаго, США Когда: 2-5 августа

Фестиваль Lollapalooza был изначально задуман как прощальный тур группы Jane’s Addiction. Но созданный для прощания в 1991 году, в 2018 он является одним из самых грандиозных фестивалей мира. Площадка в 115 акров между даунтауном Чикаго и озером Мичиган объединит на своей территории восемь сцен, более 170 концертов и самую разножанровую музыку: хэви-метал, панк-рок, хип-хоп и рэп. Фестиваль также прекрасно подойдет для отдыха всей семьей: параллельно с Lollapalooza проходит Kidzapalooza — музыкальный детский садик, работающий с 11 до 7 вечера. Ведь музыке все возрасты покорны!

Summer Sonic и Sonicmania

Где: Токио, Япония

Когда: 17-19 августа

Лайн-ап: Summer Sonic: Nickelback, Marshmello, Алессия Кара, Queens of the Stone Age, Chance the Rapper; Sonicmania: Clean Bandit, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, Petit Biscuit

Фестиваль Summer Sonic пройдет сразу на двух площадках: Zozo Marine Stadium и Makuhari Messe и представит мощный рок-лайн-ап. Если же вам по вкусу электронная танцевальная музыка, обратите внимание на фестиваль Sonicmania, который проходит непосредственно за день до Summer Sonic. Идеальный вариант для друзей, которые любят разные жанры, но путешествуют вместе.

Lake of Stars

Где: Малави

Когда: 28-30 сентября

Лайн-ап: Frightened Rabbit, KIM of Diamonds, Madalitso Band, George Kalukusha

Так же как WOMAD и Гластонбери, фестиваль Lake of Stars был создан для привлечения туристов и для продвижения местных талантливых исполнителей. В настоящее время Lake of Stars является одним из самых известных фестивалей Африки, на котором вы сможете не только послушать малавийских исполнителей, но и окунуться в культуру страны с ее историей, танцами и национальной кухней. Бюджет фестиваля ограничен, и поэтому многие международные исполнители выступают здесь бесплатно, что придает фестивалю атмосферу дружеской вечеринки, а не коммерческого проекта.

Clockenflap

Где: Гонконг

Когда: 9-11 ноября

Лайн-ап: еще не объявлен

Clockenflap — самый большой и самый старый фестиваль Гонконга, который представляет почти все музыкальные жанры, увеличив в последние годы список представителей электронной танцевальной музыки. Кроме отличного лайн-апа организаторы также предлагают гостям провести семейные выходные за просмотром фильмов и посещением выставок визуального и исполнительского искусства, представленных в рамках фестиваля.

Sunburn Festival

Где: Пуна / Гоа, Индия

Когда: декабрь

Лайн-ап: еще не объявлен

Этот фестиваль-карнавал называют самым большим бриллиантом в короне фестивалей Азии. Приоритетными музыкальными направлениями здесь считаются псай-транс, хаус, дабстеп и техно, и в отличие от большинства других фестивалей хедлайнеры выступают лишь на одной сцене, которая также считается самой большой в Азии. А карнавалом он называется потому, что кроме отличной музыки здесь можно позаниматься водными видами спорта, прогуляться по рынкам и попробовать вкуснейшие индийские блюда.