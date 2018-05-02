Пермский хор «Млада» спел «Молодежную» в вагоне поезда московского метро 

Пермский академический хор «Млада» спел песню «Молодежная» на одноименной станции московского метро. Вокалисты исполнили одну из центральных песен своего репертуара прямо в вагоне поезда. Свое выступление они посвятили фестивалю «Московская весна A Capella», в котором принимают участие.
Во время фестиваля хор «Млада» дает концерты в Москве и Подмосковье. Исполнители поют без инструментального сопровождения, а их старания оценивает жюри, в которое входят Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Стас Пьеха и другие звезды. Также будут выбраны победители слушательского голосования.
— Чтобы отдать голос за понравившихся исполнителей, нужно зайти на сайт конкурса, найти нужный коллектив или певца, и нажать кнопку «Проголосовать». Система попросит авторизоваться через одну из социальных сетей, — рассказали организаторы конкурса.
За пермский хор «Млада» можно проголосовать по ссылке. Если сомневаетесь отдавать ли голос за земляков — посмотрите видео, которое они сняли в московском метро. Участники «Млады» сели в вагон и, когда тот проходил станцию «Молодежная» спели одноименную песню.
Ранее стало известно, что хор «Млада» выступит в Екатеринбурге на музыкальном фестивале «Уральская ночь музыки», который пройдет во время Чемпионата мира по футболу.