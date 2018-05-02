Ансамбль имени Александрова выступил с концертом ко дню Великой Победы в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Л. Д. Шостаковича

В исполнении Ансамбля прозвучали песни военных лет.

В канун праздника Великой Победы, в Большом зале Петербургской филармонии перед ветеранами с благотворительным концертом выступил легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.

В исполнении Ансамбля имени Александрова прозвучали песни военных лет:

«Несокрушимая и легендарная», «Марш Буденного», «По долинам и по взгорьям», «Священная война», «Соловьи», «На солнечной поляночке», «Штурвальный с » «Марата» », «До свиданья, города и хаты», «Песенка фронтового шофера», «Вечер на рейде», «Смуглянка», «Журавли», «В путь», «Ехал я из Берлина», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы».

Концерты для ветеранов Великой Отечественной войны являются неотъемлемой частью жизни Ансамбля имени Александрова. Ведь он входит в число коллективов, называемых «визитными карточками» отечественной культуры за рубежом. Коллектив, которому в 2018 году исполняется 90 лет, на протяжении всей своей истории остается символом — Красной, Советской, Российской армии. Одна из главных песен военных лет — «Священная война», была написана создателем и первым руководителем коллектива Александром Александровым и впервые прозвучала в исполнении ансамбля в июне 1941-го года. Всего же за годы Великой Отечественной войны Ансамбль дал более 1500 концертов в действующей армии, а также выступал в Берлине в День Победы.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича — старейшая филармония России. На этой сцене выступали гениальные мировые и отечественные композиторы, и она до сих пор является престижным центром музыкальной жизни России и зарубежья. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступает здесь с 2017 года.