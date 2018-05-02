Эти песни не стареют

Концерты и музыкальные мероприятия, посвященные Дню Победы, традиционно пройдут в городских парках. Певица Алина Ростоцкая 9 Мая тоже выйдет на сцену.

Солистка коллектива Jazzmobile Алина Ростоцкая выступит с программой песен о Победе. Корреспондент «Вечерки» встретилась с ней накануне праздника.

— Ваши отношения с музыкой с детства складывались «как по нотам»?

— В целом — да, это была естественная среда обитания. Дома всегда звучала хорошая музыка — классика, рок, лучшее из популярной музыки. С джазом теплые и близкие отношения сложились, только когда исполнилось лет 17. Видимо, всему свое время.

— А какое сейчас у вас время?

— Мы выпустили дебютную пластинку два года назад, в ней была тонкая импровизационная музыка, с вкраплениями фолка. Сейчас меня уводит в простые формы, песенные. Хочется говорить о важном, о том, что чувствуешь, не усложняя ничего с музыкальной точки зрения, но давая дорогу слову. В планах запись мини-альбома. Но хочу, чтобы эта музыка дозрела, оформилась до конца, тогда уже пойдем в студию.

— Как вы представляете себе вашего слушателя?

— О, у нас невероятная аудитория, чуткая и открытая. В основном это люди от 25 до 40 лет, как я вижу на концертах. Мы очень любим всех наших слушателей. Стараемся делать то, что нас вдохновляет, и если людям это близко, отзывается у них внутри — они остаются с нами, это радостно.

— Что будете петь 9 Мая?

— Программу песен военных лет мы играем раз в году, только на 9 Мая. Будут и «Журавли», и «Старый забытый вальсок», и «Алеша», и «Бомбардировщики», и другие замечательные песни, которые никогда не стареют. Эта музыка много значит для всех нас.

— Какие еще мероприятия запланированы в ближайшее время?