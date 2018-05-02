Новой АВВА-мании не будет

Шведская группа АВВА в преддверии своего голографического мирового турне анонсировала выход двух новых песен. Как сообщили музыканты в официальном Instagram, спустя 35 лет они «вчетвером почувствовали желание снова собраться и поработать в звукозаписывающей студии».

Как рассказал в эфире НСН музыкальный критик Артур Гаспарян , воссоединение группы — это, скорее, культурологический проект, нежели коммерческий.

«АВВА — это настолько уже монументальная история мировой музыки, настолько у самих музыкантов «все в порядке», что им объединяться из банального и примитивного желания что-то заработать ни к чему. Коллектив давно распался, вошел в историю и стал самым продаваемым за прошедшие годы. На мой взгляд, это больше культурологический момент, потому что это культовый коллектив, интерес к которому в мире не утихает. Их музыка, записанная в блистательные 70-е годы, остается очень актуальной и сегодня. Мне кажется, что все это делается ради идеи», — пояснил собеседник агентства.

Гаспарян отметил, что в начале 2000-х группа уже делала попытку собраться вместе для записи видео к юбилею песни «Waterloo». Но тогда возникли серьезные разногласия с одной из участниц — Агнетой Фельтског

«В 2004 году они выпустили видео, которое презентовали на «Евровидении». Но из-за сложных отношений с Агнетой, съемки происходили таким образом, что ее в студии снимали отдельно от остальных. А на видео после монтажа возникало полное ощущение того, что группа опять собралась в полном составе в студии. Я не исключаю, что через 14-15 лет, прошедших с того момента, старые обиды забылись и возникло еще одно желание вспомнить былое, поностальгировать, пустить слезу по очень хорошим старым-добрым временам», — сказал музыкальный критик.

При этом Гаспарян вовсе не уверен, что новый материал группы будет также популярен у поклонников, как песни «золотого периода».

«Он будет восприниматься, как некая дичь, культурологический эксперимент. Но той популярности, какую имели песни оригинальной АВВЫ золотого времени их концертной деятельности, уже не будет. Дважды в одну воду, пусть даже спустя почти 40 лет, войти нельзя. Хотя, АВВА-мания все эти годы в принципе не утихала. Это один из очень немногих коллективов, интерес с которым стабилен и не подвержен влиянию времени», — заключил Артур Гаспарян.