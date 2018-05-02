Солистка «Мельницы» готовит очередной «Хелависник»

Хелависа представит в Москве свой новый альбом «Люцифераза», передает НСН.

"Мы исполним все песни с нового альбома, причем аж 2 раза. На сцене мы будем только вдвоем с Сергеем Вишняковым и попытаемся как-то сыграть действительно весь материал альбома, включив его в программу «Хелависников», которые мы сейчас играем.

Днем позже к нам присоединятся коллеги по группе «Мельница», потому, что если бы не поддержка наших товарищей, наверное, мы бы не сумели сделать всю эту громадную работу. На этом концерте, может быть, что-то из материала «Люциферазы» мы попробуем сыграть акустическим «мельничным» составом", — пояснила артистка.