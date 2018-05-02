Тишман: я благодарен «Фабрике звезд»

Театр у Никитских ворот представил премьеру спектакля „Лица. Эффект отсутствия“. Это режиссерский дебют Марка Тишмана — поэта, композитора и певца, при представлении которого многие до сих пор добавляют „финалист „Фабрики звезд“. Сегодня Тишман — выпускник ГИТИСа — пробует себя на театральных подмостках: он участвовал в концертах „Гоголь-центра“, написал музыку к спектаклю „Фетишист“ своего друга Василия Бархатова , и, наконец, решился на собственное театральное высказывание.

“Я не уверен, что я от нее избавился, где-то меня только так и знают. Но мне все равно, я благодарен „Фабрике“. Да, есть стереотипы, ассоциации, от них очень непросто избавляться.

Но нас уже начинают узнавать в новых ролях. Например, другой выпускник „Фабрики“ — Паша Артемьев — сейчас в „Гоголь-центре“. Недавно встретил Иру Тоневу, которая потрясающе играет на фортепиано, пишет прекрасные песни, хотя большинство ее знало как девчонку из группы „Фабрика“.

Но иногда стереотипы — это не так плохо. В Facebook не так давно гулял ролик: девушка заигрывает с каким-то чуваком на крутой машине (потом обнаруживается, что у него эта машина арендованная). А рядом проходит плохо одетый парень, на которого она вообще не обращает внимание, а это был один один из миллионеров из Силиконовой долины», — сказал он.