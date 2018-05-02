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Тишман: я благодарен «Фабрике звезд»
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Тишман: я благодарен «Фабрике звезд» 

Газета.Ru 33 минуты назад
Поэт, композитор и певец Марк Тишман поделился мнением о том, в какой момент ему удалось избавиться от привязки «финалист седьмой „Фабрики звезд“, сообщает сетевое издание m24.ru.
Театр у Никитских ворот представил премьеру спектакля „Лица. Эффект отсутствия“. Это режиссерский дебют Марка Тишмана — поэта, композитора и певца, при представлении которого многие до сих пор добавляют „финалист „Фабрики звезд“. Сегодня Тишман — выпускник ГИТИСа — пробует себя на театральных подмостках: он участвовал в концертах „Гоголь-центра“, написал музыку к спектаклю „Фетишист“ своего друга Василия Бархатова, и, наконец, решился на собственное театральное высказывание.
“Я не уверен, что я от нее избавился, где-то меня только так и знают. Но мне все равно, я благодарен „Фабрике“. Да, есть стереотипы, ассоциации, от них очень непросто избавляться.
Но нас уже начинают узнавать в новых ролях. Например, другой выпускник „Фабрики“ — Паша Артемьев — сейчас в „Гоголь-центре“. Недавно встретил Иру Тоневу, которая потрясающе играет на фортепиано, пишет прекрасные песни, хотя большинство ее знало как девчонку из группы „Фабрика“.
Но иногда стереотипы — это не так плохо. В Facebook не так давно гулял ролик: девушка заигрывает с каким-то чуваком на крутой машине (потом обнаруживается, что у него эта машина арендованная). А рядом проходит плохо одетый парень, на которого она вообще не обращает внимание, а это был один один из миллионеров из Силиконовой долины», — сказал он.
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