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Дом музыки отметит День Победы серией концертов
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Дом музыки отметит День Победы серией концертов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Светлановском зале Московского международного Дома музыки 8, 9 и 10 мая пройдут праздничные концерты, посвященные Дню Победы. Перед слушателями выступят известные российские коллективы — Хор Сретенского монастыря, Президентский оркестр РФ, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, Академический хор русской песни Российского государственного музыкального телерадиоцентра, а также солисты Людмила Сафонова, Ярослав Абаимов, Николай Диденко, Наталия Шмитт, Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов и другие.
Программа первого концерта под названием «Помните…» посвящена героям Великой Отечественной войны. 8 мая Хор Сретенского монастыря и Президентский оркестр Российской Федерации под управлением Евгения Никитина исполнят знаменитые песни о войне. Кроме того, в этот вечер прозвучат марши, вальсы, танго и народные песни. В качестве солистки выступит Людмила Сафонова, а в роли ведущего — Алексей Андреев.
Мелодии и песни военных лет, вальсы и танго прозвучат в программе концерта «Музыка нашей Победы», который пройдет 9 мая, в праздник Великой Победы. В Светлановском зале ММДМ выступят Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России — визитная карточка и гордость Российского Флота, а также солисты Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Дмитрий Хромов (тенор), Максим Перебейнос (баритон) и Наталия Шмитт (сопрано). За дирижерский пульт встанет Роман Плотников.
Дню Великой Победы посвятит свой концерт Академический хор русской песни. В программу праздничного вечера 10 мая войдут песни, ставшие частью военной истории России: «Синий платочек», «Темная ночь», «Смуглянка», «Соловьи», «Огонек», «Яблочко», «Вечер на рейде», «Дорога на Берлин» и многие другие. Концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя…» задуман как яркое красочное костюмированное представление, в котором примут участие солист театра «Новая опера» Ярослав Абаимов (тенор), приглашенный солист Большого театра, лауреат премии Grammy Николай Диденко (бас), а также вокальная, оркестровая и танцевальная группы Академического хора русской песни.
Подробное расписание концертов — на сайте ММДМ.
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