«Хор Турецкого» начнет международный марафон «Песни Победы» с концерта в Париже

ПАРИЖ, 3 мая. / ТАСС /. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano начинают международный марафон «Песни Победы» с выступления в концертном зале Парижа Folies Bergere.

Как сообщили организаторы, в парижской программе — песни Победы не только на русском, но и на других языках. «Концерт станет акцией мира, дружбы и любви между странами, которые боролись с общим врагом в годы Второй мировой войны», — подчеркнул художественный руководитель творческих коллективов, народный артист России Михаил Турецкий

В Париже ожидают этот концерт с большим интересом. «Мы рады, что в Folies Bergere в канун Дня Победы прозвучат полюбившиеся французам русские песни, — сказал в разговоре с корреспондентом ТАСС президент французской ассоциации „Франция-Урал“, журналист и писатель Дмитрий де Кошко. „В исполнении замечательных российских артистов мне бы очень хотелось услышать „Катюшу“, „Синий платочек“, „Темную ночь“, — признался собеседник.

Музыкальная дипломатия

После парижской программы „Хор Турецкого“ и Soprano выступят в Любляне (4 мая), Вене (5 мая), Берлине (6 мая) и Минске (8 мая). В День Победы концерт будет дан на площади Белорусского вокзала в Москве. Затем российских артистов ждут в Тель-Авиве и в Нью-Йорке, где они, в частности, выступят в Зале Генеральной Ассамблеи ООН

Проект „Песни Победы“ был создан в 2015 году, когда мир отмечал 70-летие окончания Второй мировой войны. Идея расширить его географию и преобразовать в исторический марафон возникла у Михаила Турецкого после того, как в мае прошлого года в Берлине состоялся концерт, собравший около 20 тыс. зрителей. О популярности проекта свидетельствует и тот факт, что в интернете его online-трансляция набрала более 8 млн просмотров.

“Мы хотели сделать мощную, дружелюбную музыкальную историю, и это нам удалось, — отметил Турецкий. — Наш проект — это культурная дипломатия. Сохранить этот хрупкий мир мы стремимся через музыку».

Опера, рок и джаз

Российские и зарубежные рецензенты признали «Хор Турецкого» музыкальным феноменом XXI века. За свою 25-летнюю историю коллектив поднимался на сцену более 5 тыс. раз, в гастрольных поездках он преодолел почти 3 млн км.

Залогом этого успеха стали уникальные голоса артистов и присущая им манера исполнения. Сегодня репертуар «Хора Турецкого» включает и оперные шедевры, и композиции рок-музыки и джаза.