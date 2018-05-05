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Концерт «Хора Турецкого» в Вене, посвященный Дню Победы. Видеотрансляция
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Концерт «Хора Турецкого» в Вене, посвященный Дню Победы. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС/Ruptly
В Вене проходит концерт «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano в рамках тура «Песни Победы», приуроченного к 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
В 2018 году «Песни Победы» впервые проходят в формате большого международного тура. В ходе него за 10 дней хор планирует дать концерты в восьми странах: Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.
"Песни Победы" — ежегодный проект «Хора Турецкого», приуроченный к празднованию 9 мая. Первый концерт в рамках проекта состоялся на Поклонной горе в Москве в 2015 году.
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