Концерт «Хора Турецкого» в Вене, посвященный Дню Победы. Видеотрансляция

В Вене проходит концерт «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano в рамках тура «Песни Победы», приуроченного к 73-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

В 2018 году «Песни Победы» впервые проходят в формате большого международного тура. В ходе него за 10 дней хор планирует дать концерты в восьми странах: Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

"Песни Победы" — ежегодный проект «Хора Турецкого», приуроченный к празднованию 9 мая. Первый концерт в рамках проекта состоялся на Поклонной горе в Москве в 2015 году.