Международный марафон «Песни Победы» в Париже открылся концертом «Хора Турецкого»

ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева /. Музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano дали в Париже старт международному марафону «Песни Победы». Выступление российских артистов состоялось на сцене концертного зала «Folies Bergere».

Художественный руководитель творческих коллективов, народный артист России Михаил Турецкий рассказал журналистам перед концертом, что для Парижа была подготовлена специальная программа. «Нам объяснили, что здесь будут и наши соотечественники, и гости, поэтому мы хотели найти какой-то специальный репертуар, который поможет получить представление о том, кто мы такие, что такое наши голоса, наша душа», — отметил маэстро.

Открылся концерт «комплиментом» «Хора Турецкого» парижской публике. Артисты исполнили композицию Эдит Пиаф «Нет, я ни о чем не жалею». Также в этот вечер прозвучали песни песни — «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», «Три танкиста», «Катюша». Коллективы также исполнили партии французской, немецкой, итальянской оперы.

В следующем году коллективы рассчитывают дать концерт на одной из городских площадей, на открытом воздухе. «В этом году нам не согласовали это предложение, так как не было возможности, но я думаю, что это произойдет, может быть, в следующем году или через год», — подчеркнул Турецкий.

Восемь стран, девять выступлений

После парижской программы «Хор Турецкого» и Soprano выступят в Любляне (4 мая), Вене (5 мая), Берлине (6 мая) и Минске (8 мая). В День Победы концерт будет дан на площади Белорусского вокзала в Москве. Затем российских артистов ждут в Тель-Авиве и в Нью-Йорке, где они, в частности, выступят в Зале Генеральной Ассамблеи ООН . «Мы впервые посетим за девять дней восемь стран и дадим девять концертов», — отметил Турецкий.

По его словам, «проект „Песни Победы“ — это акция мира, дружбы и любви между странами, которые боролись с общим врагом в годы Второй мировой войны». «Для нас эта война была очень тяжелой, кровопролитной, унесла очень много человеческих жизней. Мы хотим, чтобы такого больше не повторялось», — сказал руководитель коллективов.

Исторический марафон

Проект «Песни Победы» был создан в 2015 году, когда мир отмечал 70-летие окончания Второй мировой войны. Идея расширить его географию и преобразовать в исторический марафон возникла у Михаила Турецкого после того, как в мае 2017 года в Берлине состоялся концерт, собравший около 20 тыс. зрителей. О популярности проекта свидетельствует и тот факт, что в интернете его онлайн-трансляция набрала более 8 млн просмотров.

"Мы хотели сделать мощную, дружелюбную музыкальную историю, и это нам удалось, — отметил Турецкий. Он отметил, что «сегодня, когда в мире непростая политическая ситуация, диалог на уровне культуры надо продолжать».

Более семи тысяч концертов

Российские и зарубежные рецензенты признали «Хор Турецкого» музыкальным феноменом XXI века. За свою 25-летнюю историю коллектив поднимался на сцену более семи тысяч раз, в гастрольных поездках он преодолел почти три миллиона километров.

Репертуар «Хора Турецкого» включает и оперные партии, и композиции рок-музыки и джаза. Коллектив принимали в Великобритании, Германии, Израиле, США и десятках других стран.