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Песни «Смуглянка» и «Катюша» прозвучали на Погонном проезде
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Песни «Смуглянка» и «Катюша» прозвучали на Погонном проезде 

Официальный сайт управы района Богородское 10 мая 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Концерт, посвященный Дню Победы, состоялся в колледже индустрии гостеприимства и менеджмента №23.
Гостей праздника, учеников кадетского класса школы №1795 «Лосиноостровская» и представителей Совета ветеранов района «Богородское», встретили волонтеры и активисты совета музея «Боевой и трудовой славы». Студенты подарили школьникам и ветеранам георгиевские ленточки и рассказали о своем музее.
Затем начался концерт. Перед зрителями выступил ветеран Великой Отечественной войны, узник фашистских концлагерей Александр Сенин. Он рассказал о своей судьбе, тесно переплетенной с войной, о годах жизни на оккупированных территориях и в сиротских приютах, о том, что участвовал в строительстве колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23, став архитектором в мирные послевоенные годы.
Перед зрителями выступили также студенты и отдыхающие Дома ветеранов педагогического труда. Они исполнили песни, читали стихи, участвовали в инсценировках и хореографических постановках. Со сцены прозвучали всеми любимые песни: «Смуглянка», «Идет солдат по городу», «Катюша», «Баллада о матери», «Поклонимся великим тем годам», «День Победы».
Начальник отдела по учебно-воспитательной и соцработе Юлия Красноруцкая еще раз поздравила ветеранов, преподавателей, студентов и гостей с праздником, пожелав всем мира и добра в эти светлые весенние дни.
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