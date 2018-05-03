Концерт памяти жертв кемеровского пожара прошел в Московской консерватории

В четверг, 3 мая, в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошел памятный вечер, посвященный погибшим в пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Все средства, которые были собраны, направят в фонд помощи жертвам трагедии.

— Московская консерватория вместе со всей страной скорбит о жертвах пожара в Кемерове. На сороковины трагедии в Большом зале консерватории состоялся мемориальный вечер, в котором приняли участие воспитанники Московской консерватории разных лет и известные концертирующие музыканты, композиторы, педагоги, — сообщили в пресс-службе.

В программе вечера звучали сочинения Баха, Рахманинова, Равеля, Сюмака, Агафонникова, Лауридсена и Пахмутовой, а также были представлены и премьеры российских композиторов. Впервые была исполнена Сарабанда для виолончели, которая была написана именно как отклик на страшную трагедию, потрясшую всю страну.

Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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