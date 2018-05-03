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Концерт памяти жертв кемеровского пожара прошел в Московской консерватории
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Концерт памяти жертв кемеровского пожара прошел в Московской консерватории 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В четверг, 3 мая, в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского прошел памятный вечер, посвященный погибшим в пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Все средства, которые были собраны, направят в фонд помощи жертвам трагедии.
— Московская консерватория вместе со всей страной скорбит о жертвах пожара в Кемерове. На сороковины трагедии в Большом зале консерватории состоялся мемориальный вечер, в котором приняли участие воспитанники Московской консерватории разных лет и известные концертирующие музыканты, композиторы, педагоги, — сообщили в пресс-службе.
На сцену консерватории вышли пианистка Екатерина Мечетина, скрипач Никита Борисоглебский, органист Константин Волостнов, исполнитель на маримбе Петр Главатских, струнный квартет «Студия новой музыки» и Камерный хор консерватории.
В программе вечера звучали сочинения Баха, Рахманинова, Равеля, Сюмака, Агафонникова, Лауридсена и Пахмутовой, а также были представлены и премьеры российских композиторов. Впервые была исполнена Сарабанда для виолончели, которая была написана именно как отклик на страшную трагедию, потрясшую всю страну.
Напомним, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, большинство из которых — дети.
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