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Норвежские танцы к юбилею двух великих скандинавских деятелей исполнят вологжане
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Норвежские танцы к юбилею двух великих скандинавских деятелей исполнят вологжане 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
Концерт, посвященный композитору Эдварду Григу и драматургу Генрику Ибсену, состоится 4 мая. Программа «Великие имена Норвегии» пройдет в областной библиотеке на ул. М. Ульяновой, 7.
Два норвежца внесли значительный вклад в мировую культуру. Самым известным совместным произведением является «Пер Гюнт». Драматическая основа творения была создана Ибсеном, а музыка — Григом.
В концертную программу для вологжан войдут сюита «Пер Гюнт», четыре Норвежских танца, песни и романсы Грига, в том числе на стихи Ибсена.
В событии примут участие вологодские артисты. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.
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