Норвежские танцы к юбилею двух великих скандинавских деятелей исполнят вологжане

Два норвежца внесли значительный вклад в мировую культуру. Самым известным совместным произведением является «Пер Гюнт». Драматическая основа творения была создана Ибсеном, а музыка — Григом.

В концертную программу для вологжан войдут сюита «Пер Гюнт», четыре Норвежских танца, песни и романсы Грига, в том числе на стихи Ибсена.

В событии примут участие вологодские артисты. Начало концерта в 18.00. Вход свободный.