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Ансамбль имени Александрова выступил в Петербургской филармонии
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Ансамбль имени Александрова выступил в Петербургской филармонии 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Благотворительный концерт для ветеранов состоялся в канун праздника Великой Победы.
«Журавли», «Смуглянка», «День Победы» — эти песни в нашей стране знают, любят и поют многие поколения. Но, пожалуй, так, как солисты ансамбля имени Александрова исполнять эти мелодии не может никто.
В канун праздника Великой Победы легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступил перед ветеранами в Петербургской филармонии имени Шостаковича. Подпевал весь зал.
А одну из главных «визитных карточек» коллектива — написанную самим Александром Александровым песню «Священная война», которая впервые прозвучала в исполнении ансамбля в июне 1941 года — зрители слушали со слезами на глазах.
Стоит отметить, что за годы Великой Отечественной войны Ансамбль дал более 1500 концертов в действующей армии, а также выступал в Берлине в День Победы.
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