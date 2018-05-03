Ансамбль имени Александрова выступил в Петербургской филармонии

Благотворительный концерт для ветеранов состоялся в канун праздника Великой Победы.

«Журавли», «Смуглянка», «День Победы» — эти песни в нашей стране знают, любят и поют многие поколения. Но, пожалуй, так, как солисты ансамбля имени Александрова исполнять эти мелодии не может никто.

В канун праздника Великой Победы легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступил перед ветеранами в Петербургской филармонии имени Шостаковича. Подпевал весь зал.

А одну из главных «визитных карточек» коллектива — написанную самим Александром Александровым песню «Священная война», которая впервые прозвучала в исполнении ансамбля в июне 1941 года — зрители слушали со слезами на глазах.

Стоит отметить, что за годы Великой Отечественной войны Ансамбль дал более 1500 концертов в действующей армии, а также выступал в Берлине в День Победы.