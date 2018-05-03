С кем встречается RM из BTS?

Если и есть что-то, о чем фанаты готовы разговаривать бесконечно, то это личная жизнь их кумиров! Некоторые из них охотно делятся подробностями своих отношений, другие предпочитают хранить их под грифом «секретно». Участники BTS относятся скорее ко второй группе.

Некоторое время назад парни отмечали, что на данный момент они совершенно одиноки, и абсолютно устраивала подобная ситуация. Но даже когда ты полностью погружен в работу, сдерживать свои эмоции не так-то просто.

Недавно лидер группы RM проявил свою симпатию к певице Lucia (Shim), выложив скриншот ее нового сингла «Your» в официальном аккаунте. Возможно, это был просто дружеский жест, но многие из поклонников музыканта решили иначе. ответила благодарностью в своем аккаунте. «RM, спасибо большое, что слушаете мои песни и даже продвигаете их в своем официальном».

Однако последняя часть сообщения девушки может быть подтверждением того, что она не знакома ни с одним из участников. «Я хочу выразить свою благодарность. У меня нет возможности связаться с вами, поэтому пишу это здесь. Ваша музыка всегда очень трогательна», — написала.

А может быть, они просто шифруются?..