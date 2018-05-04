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Концерты, фотовыставка и выступления оперных певцов ждут москвичей в День Победы
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Концерты, фотовыставка и выступления оперных певцов ждут москвичей в День Победы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Масштабную культурно-развлекательную программу подготовили для гостей и жителей Москвы в День Победы, 9 мая можно будет увидеть концерты, побывать на фотовыставке и послушать оперных певцов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культуры.
«В течение двух дней, 8 и 9 мая, страна будет отмечать 73-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны. Департамент культуры города Москвы подготовил масштабную культурно-развлекательную программу, которая охватит центральные и окружные площадки города», — говорится в сообщении.
Одним из основных мест празднования станет Парк Победы на Поклонной горе. В течение двух дней там будут проходить праздничные мероприятия. 8 мая программа начнется в 18:00 и продолжится до 21:00, гостей ждут концерт Московского государственного симфонического оркестра и выступления артистов Москонцерта.
9 мая посетители парка увидят на большом экране прямую трансляцию военного парада на Красной площади. После этого, в 13:00, для всех гостей начнется концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Театральная площадь — главное место встречи ветеранов Великой Отечественной войны. По традиции там можно будет послушать музыку военных лет. В праздничной программе запланированы выступления оперных певцов и звезд российской эстрады.
Музыкальные концерты состоятся 8 и 9 мая на площади перед храмом Христа Спасителя. На площадях центральных вокзалов 9 мая запланирована концертная программа «Вокзалы Победы».
Историческая фотовыставка «Лица Победы» появится 8 и 9 мая на Арбате, а также же на московских бульварах: Чистопрудном, Никитском и Гоголевском. На выставке будут показаны архивные фотографии, сохранившие для потомков документальную память о войне — самом героическом периоде в истории нашей страны. Фотографии предоставлены Мультимедиа Арт Музеем. Фотовыставка продлится до 21 мая 2018 года.
Обширная программа также ждет жителей всех округов столицы. В 10:00 9 мая на больших экранах пройдет трансляция Парада Победы на Красной площади.
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