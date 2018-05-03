Московская областная филармония представит серию концертов ко Дню Победы

В честь празднования Дня Победы Московская областная филармония представит серию концертов, выступления коллективов и солистов пройдут как в подмосковных Дворцах культуры, так и на открытых площадках, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«В преддверии праздника запланированы концерты в ДК «Выстрел» (Солнечногорск, 7 мая), ДК «Яуза» (Мытищи, 7 мая), ДК «Кашира» (7 мая), ДК «Победа» (поселок Удельная Раменского района, 8 мая)», — говорится в сообщении.

Также артисты филармонии выступят на площади Победы города Раменское, в парке «Елочки» города Домодедово, на Советской площади города Пушкино, в парке «Солнечный берег» поселка Запрудня, на площади Ленина города Серпухова, на открытых площадках около КДЦ «Радуга» города Краснозаводска и Троицкого центра культуры и творчества.

На концертах прозвучат популярные композиции военных лет. В программе легендарные марши, известные военно-патриотические песни, музыка из кинофильмов, а также яркие танцевальные номера.