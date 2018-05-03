Московская областная филармония представит серию концертов ко Дню Победы 

В честь празднования Дня Победы Московская областная филармония представит серию концертов, выступления коллективов и солистов пройдут как в подмосковных Дворцах культуры, так и на открытых площадках, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
«В преддверии праздника запланированы концерты в ДК «Выстрел» (Солнечногорск, 7 мая), ДК «Яуза» (Мытищи, 7 мая), ДК «Кашира» (7 мая), ДК «Победа» (поселок Удельная Раменского района, 8 мая)», — говорится в сообщении.
Также артисты филармонии выступят на площади Победы города Раменское, в парке «Елочки» города Домодедово, на Советской площади города Пушкино, в парке «Солнечный берег» поселка Запрудня, на площади Ленина города Серпухова, на открытых площадках около КДЦ «Радуга» города Краснозаводска и Троицкого центра культуры и творчества.
Концертные программы представят Государственный оркестр «Гусляры России», Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», Государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко», Ансамбль баянистов «Русский тембр». С коллективами выступят солисты Павел Баранский (баритон), Елизавета Антонова (народный вокал), Иван Зубарев (тенор), Ольга Алексеева (гусли), Юлия Пилипович (народный вокал), Людмила Боталова (сопрано), Полина Орбах (вокал), Василий Пьянов (баритон), Татьяна Семушина (народный вокал), Вера Каяцкая (народный вокал), Сергей Петрищев (тенор), Иван Голышев (бас).
На концертах прозвучат популярные композиции военных лет. В программе легендарные марши, известные военно-патриотические песни, музыка из кинофильмов, а также яркие танцевальные номера.