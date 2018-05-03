В Дзержинском 5 мая пройдет бесплатный концерт военных и народных песен

В культурно-эстетическом центре (КЭЦ) подмосковного Дзержинского 5 мая пройдет бесплатный концерт военных и русских народных песен, сообщается в группе музыкально-драматического театра в соцсети «ВКонтакте».

«День Победы для нашего театра — самый важный праздник, который есть в календаре. Мы не могли обойти такое важное событие. Пятого мая мы вместе с ветеранами и жителями города Дзержинский будем вспоминать всех, кто привел нашу страну к Великой Победе. Ждем вас, друзья, на концерте в культурно-эстетическом центре. Начало в 16:00, вход свободный», — говорится в сообщении.

На концерте прозвучат военные и русские народные песни, а также сцена из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки . Центр находится по адресу: Дзержинский, улица Спортивная, дом №12.

В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.