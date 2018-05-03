В Ярославле начался фестиваль Юрия Башмета

Ярославль окутан музыкой. Волковский театр в предвкушении — 9 мая здесь ждут «Страсти по Пиковой даме» в авторской версии Юрия Башмета . А в филармонии со дня открытия фестиваля сложно передвигаться даже в фойе.

На сцене — бенефис альта. Такого Брамса еще никто и никогда не слышал. Юрий Башмет словно уводит за собой — в иную реальность. Меняются лица, исчезают стены. Но это только начало. Звучит музыка, написанная специально для маэстро. Шнитке, Бодров, Невский — это уже мировая премьера.

Сам автор не скрывает — не приехать сюда, при всей его занятости, не мог. «Смотрите, я просто вчера был в Люцерне, сегодня в Ярославле, завтра, надеюсь, в Кёльне. Я приехал с вокзала на репетицию, сейчас концерт. Я ничего не вижу! Но очень приятно здесь быть», — говорит Сергей Невский

Как маэстро собирает вокруг себя столь талантливых людей, понять несложно — он действует как магнит. А вот как он их находит, загадка. «В этом и есть развитие. Мы все время щупаем, давай-давай дальше, а кто еще? Кто новенький, кто молоденький? О чем будет говорить, то, о чем сложно — словами выражать. Но всё, что мы сами проживаем, чем мы дышим — в комплексе, во всём», — отметил Башмет.

В этом году фестиваль расширил границы — концерты проходят в разных городах Ярославской области. Продолжается отбор в юношеский симфонический оркестр и мастер-классы самых именитых и виртуозных исполнителей из Европы.

Карло Коломбо — почетный член Королевской Академии музыки в Лондоне, после мастер-класса говорит то же самое. Только о своих учениках. «Это прекрасный опыт, потому что Россия очень музыкальная страна. Видеть этих детей, настолько талантливых, учить их — это одно удовольствие», — сообщил Коломбо.

Приключения этих итальянцев в России — исключительно музыкальные. Ансамбль «Сиквадро итальяно» привез на фестиваль спектакль — эксперимент — симбиоз драмы, поэзии и волшебной лампы. И всё это — Шуберт.

У Юрия Башмета одной наградой стало больше. Название у медали — сказочное: «За труды во благо земли Ярославской» I степени. Маэстро — в своем репертуаре. Сам начал благодарить. «Это 10 лет. Это очень большая часть жизни каждого из нас. Поэтому я лично, и мы очень ценим каждый фестиваль и каждый концерт фестиваля. Поэтому огромное вам спасибо», — сказал Башмет.

Сам музыкант не скрывает: его главная награда и цель — любовь. А вдохновение на сцене — это её предчувствие. Судя по тому, что происходит здесь и сейчас, в проявлении чувств на Ярославской земле еще долго не будет недостатка.