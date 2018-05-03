В Ярославле в десятый раз проходит Х Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета

1 мая в Ярославле открылся юбилейный, Х Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета . Мероприятие будет проходить до 9 мая сразу на нескольких площадках. Программой охвачены Углич, Ростов, Рыбинск, Переславль-Залесский, село Великое.

— Мы очень благодарны Юрию Башмету, всему его коллективу за то, что они считают возможным почтить вниманием не только Ярославль, но и самые удаленные уголки региона, вовлекая все больше людей в музыкальное движение, позволяя все большему количеству музыкантов принять участие в этом фестивале, — сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов . — Так случилось, что десятый, юбилейный фестиваль совпал и с юбилеем маэстро. Мы от всех ярославцев сердечно поздравляем его с этим знаменательным событием, желаем творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения на нашей земле.

За 10 лет ярославский фестиваль превратился в престижный смотр европейских и камерных коллективов. Он прошел большой путь, но сохранил свою индивидуальность, специфический музыкальный, но при этом необычайно разносторонний колорит. Сам маэстро Башмет традиционно примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижера камерного ансамбля «Солисты Москвы» и государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

— За эти годы ярославский фестиваль стал одним из центральных культурных событий весны в России, абсолютно конкурентным и очень заметным событием в культурной жизни страны и мира, — сказал Юрий Башмет. — Для меня очень важно, что мы все любим наше общее дело, каждый год в мае встречаемся и стараемся сделать наш мир чуть лучше. Меня невероятно радует, что фестиваль за 10 лет доказал не только свою профессиональную состоятельность, но и стал бесконечно необходимым и дорогим для нас всех делом, которое прочно вошло в жизнь каждого, кто с этим связан.

Программа фестиваля 1 мая открылась гала-концертом «Бенефис альта». Юрий Башмет выступил в качестве дирижера, камерного исполнителя и уникального альтиста-виртуоза. Звучали квинтет Брамса в переложении Юрия Башмета для солирующего альта и струнных, «Глория» Кузьмы Бодрова для альта, хора и струнных, «Адажио» Игоря Райхельсона, Концерт на троих Альфреда Шнитке и мировая премьера пьесы для альта и струнных Сергея Невского

По традиции фестивальная программа сопровождается мастер-классами для молодых музыкантов и педагогов ярославских музыкальных учебных заведений. В научной части — две международные конференции. Публике перед каждым концертом представляется специальная образовательная программа «Пре-концерт».

В рамках духовой академии 2 мая прошел мастер-класс по деревянным духовым инструментам, 7 мая он состоится по медным духовым инструментам и ансамблям. Мероприятия духовой академии организованы в рамках общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента Российской Федерации.

Также в рамках юбилейного фестиваля пройдет один из этапов отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Подробная программа фестиваля здесь: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/tmpPages/oneevent.aspx?eventID=1927.