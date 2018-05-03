Студенты музыкального училища выступят на концерте в районе 

В Доме-Музее Александра Скрябина 5 мая состоится концерт студентов Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского.
Гостей приглашают послушать фортепианную классику русских и зарубежных композиторов. Студенты исполнят произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Александра Глазунова, сообщили в пресс-службе учреждения.
Ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам смогут посетить концерт бесплатно.
Вход платный.
Мероприятие состоится в 18:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.