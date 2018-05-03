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Большой театр покажет нового «Евгения Онегина»
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Большой театр покажет нового «Евгения Онегина» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Большой театр в следующем сезоне представит новую постановку оперы Петра Чайковского "Евгений Онегин" на исторической сцене, пишет агентство «Москва» со ссылкой на главного дирижера — музыкального руководителя театра Тугана Сохиева.
"В числе оперных проектов — новая постановка оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» на Исторической сцене, которую планируется представить в мае 2019 года", — рассказал Сохиев.
Режиссером новой постановки выступит Евгений Арье, художником —Семен Пастух, за пультом будет сам Сохиев. Премьера назначена на 15 мая 2019 года.
Также в новом сезоне будут поставлены сразу две оперы Джоаккино Россини: «Путешествие в Реймс» (режиссер Дамиано Микелетто) и «Севильский цирюльник» (режиссер Евгений Писарев). Ожидается и новая постановка Тимофея Кулябина — «Русалка» Антонина Дворжака.
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