Большой театр покажет нового «Евгения Онегина»

"В числе оперных проектов — новая постановка оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин» на Исторической сцене, которую планируется представить в мае 2019 года", — рассказал Сохиев.

Режиссером новой постановки выступит Евгений Арье , художником — Семен Пастух , за пультом будет сам Сохиев. Премьера назначена на 15 мая 2019 года.