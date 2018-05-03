Новую постановку оперы «Евгений Онегин» представит Большой театр в мае 2019 г.

«В числе оперных проектов — новая постановка оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» на Исторической сцене, которую планируется представить в мае 2019 г.», — сказал Т. Сохиев.

Он добавил, что новую постановку осуществит режиссер Евгений Арье , художник — Семен Пастух , за пультом будет сам музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ — Т. Сохиев. Премьера состоится в конце сезона — 15 мая 2019 г.