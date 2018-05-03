Новую постановку оперы «Евгений Онегин» представит Большой театр в мае 2019 г. 

Большой театр в мае 2019 г. представит новую постановку оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин», спектакль пройдет на исторической сцене. Об этом журналистам сообщил главный дирижер-музыкальный руководитель Большого театра России Туган Сохиев.
«В числе оперных проектов — новая постановка оперы П. Чайковского «Евгений Онегин» на Исторической сцене, которую планируется представить в мае 2019 г.», — сказал Т. Сохиев.
Он добавил, что новую постановку осуществит режиссер Евгений Арье, художник — Семен Пастух, за пультом будет сам музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТ — Т. Сохиев. Премьера состоится в конце сезона — 15 мая 2019 г.
По его словам, в новом сезоне будут поставлены сразу две оперы Джоаккино Россини. В полноценный спектакль превратится опера «Путешествие в Реймс», постановку осуществит итальянский режиссер Дамиано Микелетто. Премьера состоится на Исторической сцене 12 декабря. А 3 ноября на Новой сцене Большого театра пройдет премьера оперы «Севильский цирюльник». Режиссер постановки — Евгений Писарев, художник — Зиновий Марголин, дирижер — Пьер Джорджио Моранди. Также ожидается новая постановка Тимофея Кулябина — «Русалка» Антонина Дворжака, премьера которой запланирована на Новой сцене на 3 марта 2019 г.