В Курске заклубят с дымком

Если вам нравятся необычные дискотеки с элементами депрессии, то 6 мая в 19:00 стоит сходить на концерт «Эхопрокуренныхподъездов» в «Мастерскую» на ул. Ватутина.

Вечеринку устраивают уже знакомые нам Юрий Мухин и Елена Рудакова, которая и рассказала нам о предстоящем событии: «Эхопрокуренныхподъездов — это музыкант, работающий в жанре suicidal hip-hop с 2009 года. Кстати, он посещает наш город уже не первый раз, и сейчас это будет тур в поддержку нового альбома „Взгляд на 2000 ярдов“. Кроме хедлайнера можно будет услышать белгородскую скримо-команду „Мертвыемаршруты“ и, возможно, стихи одного известного курского поэта. Надеюсь, что люди проникнутся музыкой и прекрасно проведут время».

Текст: Мария НабатчиковаФото: из группы встречи VK.