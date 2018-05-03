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В Курске заклубят с дымком
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В Курске заклубят с дымком 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Если вам нравятся необычные дискотеки с элементами депрессии, то 6 мая в 19:00 стоит сходить на концерт «Эхопрокуренныхподъездов» в «Мастерскую» на ул. Ватутина.
Вечеринку устраивают уже знакомые нам Юрий Мухин и Елена Рудакова, которая и рассказала нам о предстоящем событии: «Эхопрокуренныхподъездов — это музыкант, работающий в жанре suicidal hip-hop с 2009 года. Кстати, он посещает наш город уже не первый раз, и сейчас это будет тур в поддержку нового альбома „Взгляд на 2000 ярдов“. Кроме хедлайнера можно будет услышать белгородскую скримо-команду „Мертвыемаршруты“ и, возможно, стихи одного известного курского поэта. Надеюсь, что люди проникнутся музыкой и прекрасно проведут время».
Текст: Мария НабатчиковаФото: из группы встречи VK.
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