Группа ABBA рассказала о своих новых песнях

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. Перед премьерой двух песен группы ABBA ее участники, Бьорн Ульвеус Бенни Андерссон , раскрыли некоторые подробности своих новых композиций. Песни называются Don’t shut me down (Не закрывай меня) и I still have faith in you (Я все еще верю в тебя).

"Это попсовый шлягер", — так описывает Андерссон первую из песен в интервью газете Aftonbladet. Что касается второй, то, по словам композитора, отнести ее к какой-либо определенной категории достаточно сложно. «Она написана в размере 6/8, и под нее нельзя танцевать диско», — говорит он.

Впервые за 35 лет музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые песни. «Мы все чувствовали, что через 35 лет было бы интересно встретиться и пойти в студию звукозаписи. Так и случилось. Как будто время остановилось, а мы были только в коротком отпуске», — отметили участники группы в пресс-релизе, опубликованном 27 апреля.

Одна из песен будет представлена в необычном формате. Как рассказал ранее участник группы Бьорн Ульвеус, ABBA снова выступит вместе. Правда, это будут не сами музыканты, а их цифровые копии — аватары или «аббатары». Члены группы побывали в Кремниевой долине в США, где были проведены замеры головы для создания их двойников образца 1979 года.

Би-би-си и NBC собираются осенью показать телешоу в честь группы. На нем с одной из новых песен и выступят «аббатары». После этого виртуальная группа совершит концертное турне.