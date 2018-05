Группа ABBA рассказала о своих новых песнях 

СТОКГОЛЬМ, 3 мая. Перед премьерой двух песен группы ABBA ее участники, Бьорн Ульвеус Бенни Андерссон , раскрыли некоторые подробности своих новых композиций. Песни называются Don’t shut me down (Не закрывай меня) и I still have faith in you (Я все еще верю в тебя).