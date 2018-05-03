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Группа ABBA рассказала о своих новых песнях
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Группа ABBA рассказала о своих новых песнях 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
СТОКГОЛЬМ, 3 мая. Перед премьерой двух песен группы ABBA ее участники, Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, раскрыли некоторые подробности своих новых композиций. Песни называются Don’t shut me down (Не закрывай меня) и I still have faith in you (Я все еще верю в тебя).
"Это попсовый шлягер", — так описывает Андерссон первую из песен в интервью газете Aftonbladet. Что касается второй, то, по словам композитора, отнести ее к какой-либо определенной категории достаточно сложно. «Она написана в размере 6/8, и под нее нельзя танцевать диско», — говорит он.
Впервые за 35 лет музыканты ABBA собрались вместе и записали две новые песни. «Мы все чувствовали, что через 35 лет было бы интересно встретиться и пойти в студию звукозаписи. Так и случилось. Как будто время остановилось, а мы были только в коротком отпуске», — отметили участники группы в пресс-релизе, опубликованном 27 апреля.
Одна из песен будет представлена в необычном формате. Как рассказал ранее участник группы Бьорн Ульвеус, ABBA снова выступит вместе. Правда, это будут не сами музыканты, а их цифровые копии — аватары или «аббатары». Члены группы побывали в Кремниевой долине в США, где были проведены замеры головы для создания их двойников образца 1979 года.
Би-би-си и NBC собираются осенью показать телешоу в честь группы. На нем с одной из новых песен и выступят «аббатары». После этого виртуальная группа совершит концертное турне.
Шведский музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году Бьорном Ульвеусом, Бенни Андерссоном, Агнетой Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. На сегодняшний день в мире продано более 400 млн дисков группы. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов, многочисленные сборники песен коллектива выходят и по сей день. Ежегодно около 2-3 млн дисков группы находят своих покупателей. Мюзикл «Мамма Миа!», в основу которого положены песни АББА, посмотрели более 60 млн человек в сотнях театров мира, в том числе в Москве.
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