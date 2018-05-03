Детский ансамбль «Камертон» в Кунцеве отметил 15-летие 

В Западном округе Москвы продолжает свой творческий путь детский вокально-хоровой ансамбль «Камертон». Его основатель и руководитель — дирижёр, певица, педагог, идейный вдохновитель и организатор сотни разноплановых музыкальных концертов и программ, Ольга Родионова. Счастливы поющие дети — счастливы и их родители, родственники, бывающие на великолепных концертах, любители музыки. Приобщённые к песенной культуре, участники Ансамбля — желанные гости на праздниках, в музыкальных гостиных, на общегородских эстафетах искусств, сводных хорах, музыкальных фестивалях.
Фестиваль Золотая Русь-2017
Хоровой Ансамбль — лауреат многих конкурсов, регулярно выступает на районных творческих мероприятиях, периодически — на лучших городских площадках, совершал и зарубежные турне. Бывают у Ансамбля и полностью собственные концерты — тематические, посвящённые творчеству отдельных композиторов, в том числе, музыке Александра Ермолова; а также отчётные, и даже юбилейные. Так, 26 апреля в концертном зале Российской государственной детской библиотеки, расположенной по адресу Калужская пл., д.1, состоялся необычный музыкальный концерт «Улыбнись и пой», посвященный 15-летию детского вокально-хорового Ансамбля «Камертон». В программе — любимые песни разных лет: «Лучший город Земли», «Весна идёт!», музыкальные сюрпризы, театрализованные сценки, хор родителей, струнный квартет.
Каждый концерт — это целое событие, которое планируется, требует долгой слаженной подготовки: дебют новинок, упрочнение самых лучших прежних номеров, и — музыкальные сюрпризы, которыми изобилует живая музыкальная жизнь. Особенные музыкальные будни — формируются во взращивании лучшего вкуса, отношения к музыке и песням; а если рассказывать об особенностях подробнее, получится целый музыкальный алфавит!
Фестиваль Золотая Русь-2017
Справка* Вокально-хоровой ансамбль «КАМЕРТОН» существует на базе «Дома детского творчества „Кунцево“ с 2002г. За прошедшие 15 лет „КАМЕРТОН“ неоднократно становился победителем и лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных, городских и окружных конкурсов в том числе: Детский пасхальный фестиваль „Светлая седмица“, „Кирилл и Мефодий“, „Энергия победы“, „Юные таланты Московии“, „Музыкальная Московия“, „Эстафета искусств“, „Город дружбы — равные возможности“, „Рождественская песнь“ и др.
»КАМЕРТОН» посетил с гастрольными турами Польшу, Словакию, Чехию, Францию, участвовал в фестивале «Ночи церквей в Париже». «КАМЕРТОН» выступает на лучших площадках города Москвы: Рахманиновский зал, Зал церковных соборов, Малый зал Дома Музыки, Концертный зал Дома учителя, Концертный зал Геологического музея им. Вернадского, Дом музыки им. Глинки, Концертный зал РГДБ. Ансамбль регулярно участвует в абонементном концерте «Поют дети Москвы», в благотворительных концертах для ветеранов и для детей с ограниченными возможностями. Репертуар «КАМЕРТОНа» очень разнообразен: русские народные песни, зарубежные народные песни, классическая музыка от Баха до Бриттена, русская классическая музыка от Бортнянского до Дунаевского, а также песни современных композиторов. С лучшеми программами ансамбль «КАМЕРТОН» записал 4 компакт-диска.
Коллектив более 10 лет дружит и плодотворно сотрудничает с известным детским композитором Александром Ермоловым, с детским оркестром «Дивертисмент». В отчетных концертах «КАМЕРТОНа» всегда участвуют интересные музыканты — гости Ансамбля: хоровые и оркестровые коллективы музыкальных и школ искусств Москвы и Подмосковья.
Ольга Родионова
Родионова Ольга Александровна — художественный руководитель Ансамбля «Камертон»:В 2009 году окончила Российскую Академию музыки им. Гнесиных (специальность «Дирижер академического хора, преподаватель»); в 2008г. — Московский Государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова (специальность «Психолог, преподаватель психологии»). В 2013 году награждена Почётной грамотой Министерства Образования РФ «За значительные успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей и подростков, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в развитие воспитательного процесса и многолетний плодотворный труд». Лауреат Всероссийского конкурса преподавателей «Признание», педагог высшей квалификационной категории, стаж работы в ДДТ «Кунцево» — 16 лет. Многодетная мать, комсомолка, спортсменка, да и просто красавица! Королева Наталия Николаевна — хормейстер Ансамбля «Камертон»:Студентка IV курса Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности «Дирижер академического хора». Педагог второй квалификационной категории. Кобленц Евгения Львовна — концертмейстер Ансамбля «Камертон»:Училась в Днепропетровском музыкальном училище им. Глинки 1996-2000, поступила в Российскую академию музыки им. Гнесиных в 2000, окончила с отличием в 2005, там же училась в аспирантуре в 2005-2008гг. Работала в школе 10-летке, вела музыкальную литературу у 7 и 12 классов струнников и духовиков. С 2007 начала работать в музыкальной школе в Коньково, где познакомилась с О. А. Родионовой, с чего и начался творческий союз с «Камертоном». Работала преподавателем фортепиано, музыкальной литературы, слушания музыки и концертмейстером в классе скрипки и в хоре. В 2012-2014 годах проходила курсы по джазовой импровизации у Вадима Каневского (сертифицированный Орф-педагог), а в 2015-2016 — курсы по Воспитанию Искусством и Свободному фортепиано по методике Татьяны Смирновой, о чем получила сертификаты от МЦИО. Участвовала в конкурсах для преподавателей: конкурс «Признание», лауреат.