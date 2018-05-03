Детский ансамбль «Камертон» в Кунцеве отметил 15-летие

В Западном округе Москвы продолжает свой творческий путь детский вокально-хоровой ансамбль «Камертон». Его основатель и руководитель — дирижёр, певица, педагог, идейный вдохновитель и организатор сотни разноплановых музыкальных концертов и программ, Ольга Родионова . Счастливы поющие дети — счастливы и их родители, родственники, бывающие на великолепных концертах, любители музыки. Приобщённые к песенной культуре, участники Ансамбля — желанные гости на праздниках, в музыкальных гостиных, на общегородских эстафетах искусств, сводных хорах, музыкальных фестивалях.

Фестиваль Золотая Русь-2017

Хоровой Ансамбль — лауреат многих конкурсов, регулярно выступает на районных творческих мероприятиях, периодически — на лучших городских площадках, совершал и зарубежные турне. Бывают у Ансамбля и полностью собственные концерты — тематические, посвящённые творчеству отдельных композиторов, в том числе, музыке Александра Ермолова ; а также отчётные, и даже юбилейные. Так, 26 апреля в концертном зале Российской государственной детской библиотеки, расположенной по адресу Калужская пл., д.1, состоялся необычный музыкальный концерт «Улыбнись и пой», посвященный 15-летию детского вокально-хорового Ансамбля «Камертон». В программе — любимые песни разных лет: «Лучший город Земли», «Весна идёт!», музыкальные сюрпризы, театрализованные сценки, хор родителей, струнный квартет.

Каждый концерт — это целое событие, которое планируется, требует долгой слаженной подготовки: дебют новинок, упрочнение самых лучших прежних номеров, и — музыкальные сюрпризы, которыми изобилует живая музыкальная жизнь. Особенные музыкальные будни — формируются во взращивании лучшего вкуса, отношения к музыке и песням; а если рассказывать об особенностях подробнее, получится целый музыкальный алфавит!

Фестиваль Золотая Русь-2017

Справка* Вокально-хоровой ансамбль «КАМЕРТОН» существует на базе «Дома детского творчества „Кунцево“ с 2002г. За прошедшие 15 лет „КАМЕРТОН“ неоднократно становился победителем и лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных, городских и окружных конкурсов в том числе: Детский пасхальный фестиваль „Светлая седмица“, „Кирилл и Мефодий“, „Энергия победы“, „Юные таланты Московии“, „Музыкальная Московия“, „Эстафета искусств“, „Город дружбы — равные возможности“, „Рождественская песнь“ и др.

»КАМЕРТОН» посетил с гастрольными турами Польшу, Словакию, Чехию, Францию, участвовал в фестивале «Ночи церквей в Париже». «КАМЕРТОН» выступает на лучших площадках города Москвы: Рахманиновский зал, Зал церковных соборов, Малый зал Дома Музыки, Концертный зал Дома учителя, Концертный зал Геологического музея им. Вернадского, Дом музыки им. Глинки, Концертный зал РГДБ. Ансамбль регулярно участвует в абонементном концерте «Поют дети Москвы», в благотворительных концертах для ветеранов и для детей с ограниченными возможностями. Репертуар «КАМЕРТОНа» очень разнообразен: русские народные песни, зарубежные народные песни, классическая музыка от Баха до Бриттена, русская классическая музыка от Бортнянского до Дунаевского, а также песни современных композиторов. С лучшеми программами ансамбль «КАМЕРТОН» записал 4 компакт-диска.

Коллектив более 10 лет дружит и плодотворно сотрудничает с известным детским композитором Александром Ермоловым, с детским оркестром «Дивертисмент». В отчетных концертах «КАМЕРТОНа» всегда участвуют интересные музыканты — гости Ансамбля: хоровые и оркестровые коллективы музыкальных и школ искусств Москвы и Подмосковья.

Ольга Родионова