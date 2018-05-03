Гости из Грузии и Молдавии выступят на «НАШЕСТВИИ» 2018

Даже в праздничные дни организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018 не расслабляются и продолжают заявлять новых героев, которые выступят 3, 4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области!

Напоминаем, что в 2018 году радиостанция «НАШЕ Радио» отмечает своё 20-летие, поэтому и самый масштабный фестиваль страны «НАШЕСТВИЕ» пройдёт в особенно торжественной обстановке. Артисты исполнят свои главные хиты, которые радовали слушателей «НАШЕго» на протяжении двух десятилетий. В первые выходные августа на «Главную сцену» с лучшими песнями выйдут:

«Mgzavrebi» — «НАШЕСТВИЕ» 2018 станет третьим появлением на самом масштабном фестивале страны для группы родом из солнечной Грузии. В начале апреля дискография «Mgzavrebi» пополнилась сборником «Krebuli», куда вошли лучшие композиции за всю историю коллектива. Именно эти треки мы и услышим со сцены Главного приключения года!

«Zdob Si Zdub» — музыканты возвращаются на «Главную сцену» Большого Завидова после длительного перерыва: в последний раз группа выступала на фестивале в 2012 году. Для знакового «НАШЕСТВИЯ» 2018 знаменитая молдавская группа готовит особенную программу и красочное шоу.

«Аффинаж» — дебютное выступление группы в оригинальном жанре «синтетического нуар-шансона» на сцене «НАШЕ 2.0» в прошлом году так понравилось гостям фестиваля, что в 2018 году коллектив выйдет уже на «Главную сцену» «НАШЕСТВИЯ»!

Вадим Самойлов — культовый музыкант и экс-участник группы «Агата Кристи» впервые примет участие в фестивале «НАШЕСТВИЕ» в формате сольного проекта. На «Главное приключение года» Вадим Рудольфович привезет легендарные «агатовские» хиты, любимые миллионами слушателей «НАШЕго Радио».

«Слот» — альтернативный коллектив из Москвы во главе с экстравагантной рок-дивой Дарией Ставрович , покорившей всю страну на шоу «Голос», готовится порадовать слушателей не только активным общением с публикой со сцены, но и самыми яркими треками, оригинально сочетающими металл и рэп.

На сегодняшний день список участников фестиваля выглядит следующим образом: на «Главной сцене» фестиваля уже заявлены выступления 25 популярных и любимых групп, среди которых «Алиса», «Ария», «Калинов Мост», «Пикник», «Секрет», «СерьГа», «Сплин» и многие другие.

Лайн-ап артистов второй сцены «Главного приключения года» — «НАШЕ 2.0» — сегодня также внушительно вырос:

· «Пошлая Молли»

· «Мегаполис»

· «Эпидемия»

· «Distemper»

· «Тролль Гнёт Ель»

· «Отава Ё»

· «7раса»

· «Йорш»

· «7000$»

· «Голос Омерики»

«Главное приключение года» 2018 войдет в историю не только как крупнейший праздник музыки с впечатляющим лайнапом, но и как знаковое мероприятие, на котором в прямом смысле будет вершиться история. Именно на «НАШЕСТВИИ» 2018 закончит свой творческий путь легендарная группа «Кукрыниксы», в последний раз выступив перед многотысячной публикой 3 августа.

Билеты на «Главное приключение года» можно приобрести на сайте фестиваля nashestvie.ru.

Дальше — ещё больше громких имён, неожиданных союзов и любимой музыки, лучшей за 20 лет! Подробности на сайте nashestvie.ru и в социальных сетях радиостанции «НАШЕ Радио».