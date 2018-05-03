Большой театр представит пять оперных премьер в новом сезоне

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Большой театр в новом, 243-м сезоне представит пять оперных премьер, среди которых постановка Евгения Арье " Евгений Онегин ", оперы «Севильский цирюльник» и «Путешествие в Реймс» Джоаккино Россини, «Русалка» Антонина Дворжака и концертное исполнение «Кандида» Леонардо Бернстайна, объявил на пресс-конференции в четверг музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев

"На Исторической сцене в мае 2019 года состоится премьера очень важного спектакля «Евгений Онегин» в постановке Евгения Арье, который уже ставил здесь оперу «Идиот», пользующуюся большим успехом. Надеемся, он сможет справиться с таким великим произведением", — сказал Сохиев.

По его словам, в репертуаре Большого театра давно не было опер Россини, поэтому в этом сезоне состоится сразу две премьеры. Первая — «Путешествие в Реймс» в режиссуре итальянского режиссера Дамиано Микелетто. «Этот спектакль очень энергичный, живой, изящный», — отметил Сохиев.

Второй оперой станет «Севильский цирюльник» в постановке Евгения Писарева на Новой сцене. Дирижером выступит Пьер Джорджио Моранди.

Кроме того, 7 марта на Новой сцене состоится премьера оперы «Русалка» Дворжака в постановке Тимофея Кулябина

К столетию великого американского композитора Леонарда Бернстайна в Большом театре представят сценическое исполнение «Кандида» в режиссуре Алексея Франдетти . Премьера запланирована на 29-30 сентября.

Сохиев сообщил, что в этом году в гостях ГАБТа будет известный оперный фестиваль Финляндии Савонлинна, который привезет оперу «Отелло» Верди. Также в театре состоятся юбилейный концерт к 70-летию солиста Владимира Моторина и вечер памяти в честь недавно ушедшего Зураба Соткилавы

Музыкальный руководитель отметил, что в этом сезоне появится абонемент Большого театра в концертном зале имени Чайковского и подписан договор с Парижской филармонией, где оркестр ГАБТа будет давать два концерта в сезон. «Это очень важное и серьезное сотрудничество для Большого театра», — сказал музыкальный руководитель.