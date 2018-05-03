Преображенцы побывали на концерте бард-клуба «Менестрель»

В Шолоховской библиотеке прошел концерт, посвященный весне и надежде.

В конце апреля в Центральной библиотеке им. М. А. Шолохова прошел концерт «Звени и пой, апрель!». Музыкально-поэтическую программу подготовили московские авторы и исполнители, постоянные участники бард-клуба «Менестрель». Первыми на концерте выступили Татьяна Сергеева Андрей Кучумов — творческий дуэт, исполняющий песни под гитару, губную гармошку и банджо. Недавно дуэт вернулся с музыкального фестиваля, проходившим на Кольском полуострове — там он стал лауреатом.

Татьяна Сергеева исполняет песни, написанные на свои стихи и стихи других поэтов. Лауреат Грушинского фестиваля Андрей Кучумов — поэт и музыкант, бард. Творческий дуэт записал несколько дисков.