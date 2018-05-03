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День Победы в Молжаниновском отметят концертом
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День Победы в Молжаниновском отметят концертом 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Ансамбль «Мелодия» выступит с концертом «Слава Героям» в управе района Молжаниновский во вторник, 8 мая. Мероприятие посвящено предстоящему Дню Победы в Великой Отечественной войне.
— Музыкальный коллектив «Мелодия», который был образован на базе ТЦСО в 2017 году, является частым гостем всех филиалов центра, — уточнили в администрации ТЦСО «Войковский». — С импровизированной сцены прозвучат всеми любимые песни военных лет.
Начало в 14.00.
Гостей ждут по адресу улица 4-я Новоселки, дом 2 (управа района). Вход свободный, предварительная запись для участия не требуется. (то)
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