В Орехово‑Зуеве 5 мая пройдет бесплатный концерт ко Дню Победы

Жители и гости Орехово-Зуева 5 мая смогут посетить бесплатный концерт коллектива «Осенний романс», артисты выступят в Доме культуры на площади Пушкина, сообщается на странице комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих на встречу с творческим коллективом «Осенний романс» в Доме культуры на площади Пушкина в субботу, 5 мая. Для зрителей подготовлен концерт ко Дню Победы. Исполнители — солисты музыкального объединения. Руководитель — Мария Фарафонова. Вход свободный», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе будут песни военных лет, пронизанные духом патриотизма и стремления к Победе. Организаторы предлагают провести выходной в хорошей компании и под музыку. Начало в 13:00.