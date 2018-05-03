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В Орехово‑Зуеве 5 мая пройдет бесплатный концерт ко Дню Победы
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В Орехово‑Зуеве 5 мая пройдет бесплатный концерт ко Дню Победы 

РИАМО 42 минуты назад
Жители и гости Орехово-Зуева 5 мая смогут посетить бесплатный концерт коллектива «Осенний романс», артисты выступят в Доме культуры на площади Пушкина, сообщается на странице комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».
«Приглашаем всех желающих на встречу с творческим коллективом «Осенний романс» в Доме культуры на площади Пушкина в субботу, 5 мая. Для зрителей подготовлен концерт ко Дню Победы. Исполнители — солисты музыкального объединения. Руководитель — Мария Фарафонова. Вход свободный», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, в программе будут песни военных лет, пронизанные духом патриотизма и стремления к Победе. Организаторы предлагают провести выходной в хорошей компании и под музыку. Начало в 13:00.
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