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В школе искусств на Бескудниковском бульваре дадут концерт камерной музыки
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В школе искусств на Бескудниковском бульваре дадут концерт камерной музыки 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 24 минуты назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Концерт фортепианной и камерной музыки состоится в детской школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре 10 мая. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Для слушателей выступят лауреат международных конкурсов Адиль Саберов, а также студентка Московской государственной консерватории имени Чайковского Изабель Кифле, — рассказал сотрудник администрации.
Дуэт исполнит композиции Людвига ван Бетховена, Клода Дебюсси, Николя Метнера и Дмитрия Шостаковича.
Концерт начнется в 18.00. Прикоснуться к миру классической музыки приглашаются все жители Бескудникова.
Напоминаем, детская школа искусств им. Баха находится по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (ео)
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