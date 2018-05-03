В школе искусств на Бескудниковском бульваре дадут концерт камерной музыки

Концерт фортепианной и камерной музыки состоится в детской школе искусств имени Баха на Бескудниковском бульваре 10 мая. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Для слушателей выступят лауреат международных конкурсов Адиль Саберов, а также студентка Московской государственной консерватории имени Чайковского Изабель Кифле, — рассказал сотрудник администрации.

Концерт начнется в 18.00. Прикоснуться к миру классической музыки приглашаются все жители Бескудникова.

Напоминаем, детская школа искусств им. Баха находится по адресу Бескудниковский бульвар, дом 53а. (ео)