Вечер камерного и оперного вокала состоится в музее Серебряного века

Концерт оперной музыки пройдет в музее Серебряного века 11 мая.

На официальном сайте культурного учреждения сообщили, что на протяжении вечера будут звучат классические произведения зарубежных и отечественных композиторов.

В списке выступающих значатся такие люди, как: оперные певицы Александра Турченкова, Алина Абдулина и Магдалина Ганаба. Бас — Иван Якушин, баритон — Евгений Магдалиц. На фортепиано -Геннадий Синельников.

Концерт начнется в 18:30 по адресу: Проспект мира, дом 30.

Вход платный.

Добавим, что в музее Серебряного века еще действует программа «Русские сезоны в Италии», которая заканчивается 10 мая.