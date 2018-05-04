Вечер камерного и оперного вокала состоится в музее Серебряного века 

Концерт оперной музыки пройдет в музее Серебряного века 11 мая.
На официальном сайте культурного учреждения сообщили, что на протяжении вечера будут звучат классические произведения зарубежных и отечественных композиторов.
В списке выступающих значатся такие люди, как: оперные певицы Александра Турченкова, Алина Абдулина и Магдалина Ганаба. Бас — Иван Якушин, баритон — Евгений Магдалиц. На фортепиано -Геннадий Синельников.
Концерт начнется в 18:30 по адресу: Проспект мира, дом 30.
Вход платный.
Добавим, что в музее Серебряного века еще действует программа «Русские сезоны в Италии», которая заканчивается 10 мая.