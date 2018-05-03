«Гоголь-центр» покажет спектакль Серебренникова в Висбадене

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Московский театр «Гоголь-центр» в четверг начинает свои гастроли в Германии, в рамках Международного театрального фестиваля в Висбадене будет представлен спектакль Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо», сообщили РИА Новости в театре.

"Кому на Руси жить хорошо" — спектакль, состоящий из трех частей, каждая из которых пытается ответить на классический вопрос с помощью музыки, танца, текста. Время действия в представлении строго не определено — в нем органично выглядят и крестьянские кокошники, и футболки с президентом, фольклорные песни и неоновые вывески. В постановке занята команда из 25 музыкантов и артистов.

Международный театральный фестиваль в Висбадене начался 30 апреля и продлится до 2 июня. Россию в этом году представляет «Гоголь-центр». Показы «Кому на Руси жить хорошо» пройдут 3 и 4 мая.

Майский фестиваль, основанный кайзером Вильгельмом II в 1896 году как «Императорский фестиваль», является самым старым в Германии. Традиционно все постановки проходят на сцене Государственного театра Гессена в Висбадене. Программа включает не только драматические спектакли, но и оперу, балет и концерты.