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«Гоголь-центр» покажет спектакль Серебренникова в Висбадене
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«Гоголь-центр» покажет спектакль Серебренникова в Висбадене 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московский театр «Гоголь-центр» в четверг начинает свои гастроли в Германии, в рамках Международного театрального фестиваля в Висбадене будет представлен спектакль Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо», сообщили РИА Новости в театре.
"Кому на Руси жить хорошо" — спектакль, состоящий из трех частей, каждая из которых пытается ответить на классический вопрос с помощью музыки, танца, текста. Время действия в представлении строго не определено — в нем органично выглядят и крестьянские кокошники, и футболки с президентом, фольклорные песни и неоновые вывески. В постановке занята команда из 25 музыкантов и артистов.
Международный театральный фестиваль в Висбадене начался 30 апреля и продлится до 2 июня. Россию в этом году представляет «Гоголь-центр». Показы «Кому на Руси жить хорошо» пройдут 3 и 4 мая.
Майский фестиваль, основанный кайзером Вильгельмом II в 1896 году как «Императорский фестиваль», является самым старым в Германии. Традиционно все постановки проходят на сцене Государственного театра Гессена в Висбадене. Программа включает не только драматические спектакли, но и оперу, балет и концерты.
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