Спектакль Серебренникова показали на фестивале в Германии

"Кирилл поставил очень сложный, разножанровый спектакль «Кому на Руси жить хорошо». Три акта. Много музыки, танец, драматический театр. Немецкий зритель воспринял спектакль очень тепло. Мы очень волновались — играть Некрасова в немецком переводе. Но! Успех невероятный. Люди стоят, хлопают, не отпускают. И сейчас, когда спектакль уже закончился, подходят зрители и говорят, что спектакль их растрогал до слез, что они потрясены", — рассказала Добровольская.

По словам актрисы, она очень рада играть в спектакле Серебренникова. «Постановка такого высокого уровня: по вокалу, движению и драматическому искусству, что равных ему нет. И немецкие зрители отметили, что они такого не видели в драматическом театре никогда», — сказала актриса.

Она также призналась, что артистам очень не хватает Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве «Седьмой студии». «Каждую секунду мы все пытаемся понять, что бы он нам сказал про эту сцену или другую. В Германии Кирилла очень любят, говорят, что он соединяет культуры двух стран. И мы все надеемся, что этот бред и абсурд по отношению к Кириллу Серебренникову скоро закончится», — подчеркнула Добровольская.

В пятницу вечером состоится заключительный спектакль «Кому на Руси жить хорошо», который московский театр «Гоголь-центр» покажет немецкому зрителю в Висбадене.