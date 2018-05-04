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Спектакль Серебренникова показали на фестивале в Германии
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Спектакль Серебренникова показали на фестивале в Германии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московский театр «Гоголь-центр» представил спектакль Кирилла Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» в Германии в рамках Международного театрального фестиваля в Висбадене, первое представление в четверг прошло с невероятным успехом, рассказала РИА Новости актриса Евгения Добровольская.
"Кирилл поставил очень сложный, разножанровый спектакль «Кому на Руси жить хорошо». Три акта. Много музыки, танец, драматический театр. Немецкий зритель воспринял спектакль очень тепло. Мы очень волновались — играть Некрасова в немецком переводе. Но! Успех невероятный. Люди стоят, хлопают, не отпускают. И сейчас, когда спектакль уже закончился, подходят зрители и говорят, что спектакль их растрогал до слез, что они потрясены", — рассказала Добровольская.
По словам актрисы, она очень рада играть в спектакле Серебренникова. «Постановка такого высокого уровня: по вокалу, движению и драматическому искусству, что равных ему нет. И немецкие зрители отметили, что они такого не видели в драматическом театре никогда», — сказала актриса.
Она также призналась, что артистам очень не хватает Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом в связи с делом о мошенничестве «Седьмой студии». «Каждую секунду мы все пытаемся понять, что бы он нам сказал про эту сцену или другую. В Германии Кирилла очень любят, говорят, что он соединяет культуры двух стран. И мы все надеемся, что этот бред и абсурд по отношению к Кириллу Серебренникову скоро закончится», — подчеркнула Добровольская.
В пятницу вечером состоится заключительный спектакль «Кому на Руси жить хорошо», который московский театр «Гоголь-центр» покажет немецкому зрителю в Висбадене.
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