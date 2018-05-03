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Герои сказок Пушкина ожили на сцене театра на Михалковской
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Герои сказок Пушкина ожили на сцене театра на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В театре «На Михалковской» 26 апреля дали интерактивное представление «Нянины сказки». По словам устроителей, концерт был посвящен дню рождения няни Александра Пушкина Арины Родионовны.
— Увлекательное путешествие в волшебный мир сказок великого русского поэта, замечательная атмосфера старинной русской усадьбы — все это погружало зрителя в эпоху XVIII века. В этот вечер детей и их родителей уводили вдаль «по неведомым дорожкам» музыка Глинки, Римского-Корсакова, в которой оживали сказочные персонажи Пушкина, — сообщили в администрации центра «Радость».
Представление проходило под аккомпанемент таких музыкальных инструментов как скрипка, флейта, фортепиано, баян и гусли. (жм)
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