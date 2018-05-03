Три дня музыки под открытым небом

С 18 по 20 мая 2018 в Подмосковье на базе отдыха «Боровое» в Московской области пройдет первый крупный в году опен-эйр «Шокофест».

Три дня на трех сценах будут выступать музыкальные группы разных стилей, проходить различные мастер-классы, театральные постановки, выставки, квесты, ярмарки и многое другое!

В фестивальной зоне можно будет поставить свою палатку, чтобы наслаждаться природой и музыкой круглые сутки.

На одной сцене можно будет увидеть всем известные и любимые рок-группы всех возможных направлений, но также стоит познакомиться с творчеством талантливейших представителей андеграунда, чьи имена еще не на слуху.