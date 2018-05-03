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Три дня музыки под открытым небом
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Три дня музыки под открытым небом 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С 18 по 20 мая 2018 в Подмосковье на базе отдыха «Боровое» в Московской области пройдет первый крупный в году опен-эйр «Шокофест».
Три дня на трех сценах будут выступать музыкальные группы разных стилей, проходить различные мастер-классы, театральные постановки, выставки, квесты, ярмарки и многое другое!
В фестивальной зоне можно будет поставить свою палатку, чтобы наслаждаться природой и музыкой круглые сутки.
На одной сцене можно будет увидеть всем известные и любимые рок-группы всех возможных направлений, но также стоит познакомиться с творчеством талантливейших представителей андеграунда, чьи имена еще не на слуху.
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