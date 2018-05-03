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Концерт фольклорного ансамбля «Россияночка» состоится в Текстильщиках
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Концерт фольклорного ансамбля «Россияночка» состоится в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
В Культурном центре «Москвич», который находится в районе Текстильщики, 8 мая состоится концерт фольклорного ансамбля «Россияночка». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Москвича».
«На своих концертах ансамбль демонстрирует подлинные образцы русского фольклора, результат сотрудничества и обучения у настоящих носителей народной культуры. Концертная программа будет приурочена ко Дню Победы», — поясняется в источнике.
Начало концерта в 19.00. Вход свободный.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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