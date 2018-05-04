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Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
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Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион 

Lenta.ru 44 минуты назад
Канадская певица Селин Дион выпустила клип на песню Ashes, записанную для боевика «Дэдпул 2». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.
В музыкальном видео Дэдпул (в дилогии его играет Райан Рейнольдс) появляется на каблуках и танцует вокруг Дион. В конце ролика он требует от певицы исполнить композицию похуже: «Это "Дэдпул 2", а не "Титаник"». Дион в ответ обзывает персонажа Человеком-пауком и отказывается переснимать клип.
50-летняя Селин Дион наиболее известна по песне My Heart Will Go On, которая стала саундтреком к фильму «Титаник». В марте исполнительница отменила все свои концерты из-за возникших проблем со слухом.
«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча — сиквел картины 2016 года и 12-й фильм из киносерии «Люди Икс». Лента выйдет в российский прокат 17 мая.
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