Селин Дион выпустила клип с танцующим Дэдпулом — песня войдёт в саундтрек «Дэдпула 2»

Не обошлось без шуток про «Титаник».

Канадская певица Селин Дион, известная многим благодаря одной из самых популярных в мире композиций под названием «My Heart Will Go On», которая прозвучала в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», поучаствовала в записи саундтрека к грядущей второй части «Дэдпула».

На сингл под названием «Ashes», который можно будет услышать в самом фильме, было снято музыкальное видео. В нём авторы, взяв пример с классических клипов с кадрами из фильмов, взяли несколько любовных и «героических» сцен с персонажами. Не обошлось и без юмора — вместе с певицей на сцене выступил и сам Дэдпул, надев для этого туфли на каблуках и исполнив своеобразный «балет».

В конце видео Дэдпул внезапно оказался в зале за пультом звукорежиссёра и между ним и исполнительницей песни произошла шуточная перепалка. Герой заявил, что им нужно заново снять выступление, так как оно получилось «слишком хорошим», а песня записывалась для «Дэдпула 2», а не «Титаника».

По словам Дэдпула, выступление Дион «тянет на 11 баллов», а ему нужно «около пяти с половиной». Певица ответила, что эта песня «тянет только на 11» и назвала персонажа Человеком-пауком, а Дэдпул заметил, что «нужно было пригласить NSYNC» (популярная в начале двухтысячных группа).

Премьера «Дэдпула 2» в России состоится уже 17 мая.

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