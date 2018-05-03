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Селин Дион выпустила клип с танцующим Дэдпулом — песня войдёт в саундтрек «Дэдпула 2»
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Селин Дион выпустила клип с танцующим Дэдпулом — песня войдёт в саундтрек «Дэдпула 2» 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Не обошлось без шуток про «Титаник».
Канадская певица Селин Дион, известная многим благодаря одной из самых популярных в мире композиций под названием «My Heart Will Go On», которая прозвучала в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник», поучаствовала в записи саундтрека к грядущей второй части «Дэдпула».
На сингл под названием «Ashes», который можно будет услышать в самом фильме, было снято музыкальное видео. В нём авторы, взяв пример с классических клипов с кадрами из фильмов, взяли несколько любовных и «героических» сцен с персонажами. Не обошлось и без юмора — вместе с певицей на сцене выступил и сам Дэдпул, надев для этого туфли на каблуках и исполнив своеобразный «балет».
В конце видео Дэдпул внезапно оказался в зале за пультом звукорежиссёра и между ним и исполнительницей песни произошла шуточная перепалка. Герой заявил, что им нужно заново снять выступление, так как оно получилось «слишком хорошим», а песня записывалась для «Дэдпула 2», а не «Титаника».
По словам Дэдпула, выступление Дион «тянет на 11 баллов», а ему нужно «около пяти с половиной». Певица ответила, что эта песня «тянет только на 11» и назвала персонажа Человеком-пауком, а Дэдпул заметил, что «нужно было пригласить NSYNC» (популярная в начале двухтысячных группа).
Премьера «Дэдпула 2» в России состоится уже 17 мая.
#фан #дэдпул #кино #видео
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