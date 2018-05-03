Музыкальный перформанс пройдет в День Победы в башне «Москва-Сити» на высоте 215 м

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в музее.

«Московский ансамбль современной музыки и Музей-смотровая «Москва-Сити» в День Победы представляют специальную программу Павла Карманова «Музыка для фейерверков». Звуковой перформанс одновременно пройдет в панорамном лофте музея на 58 этаже и на крыше небоскреба «Империя», — сообщили в музее.

Как отметил собеседник агентства, авторская программа «Музыка для фейерверков» — это дань современных музыкантов тем, кто защищал Отечество. По его словам, программа будет состоять из нескольких частей.

«Музыка возвысит над землей не только в переносном, но и в прямом смысле слова — концерт пройдет на высоте 215 м над Москвой, с панорамным видом на город, который озарят праздничные фейерверки. Вначале прозвучит саундтрек «Музыки для фейерверка» П. Карманова вместе со звуковой импровизацией солистов Московского ансамбля современной музыки и семплами залпов салюта, которые озвучат фейерверки за окном. Затем сразу после салюта ансамбль исполнит две композиции», — сообщили в музее.

Музей-смотровая Москва-сити был открыт в июле 2017 г. Экспозиция музея посвящена истории высотного строительства российской столицы и созданию Московского международного делового центра «Москва-Сити».