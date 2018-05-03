Вечер классической хоровой музыки состоялся в центре «Северное Чертаново»

Концерт французского хора «Cantus Felix» состоялся в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в воскресенье, 29 апреля.

Выступление гостей из Франции вызвало у слушателей только восторг.

— Все прошло просто отлично. Все произведения были исполнены на высоком уровне. Я, да и не только я, остались в восторге. Многие хвалили и рады были побывать на таком концерте, — поделилась впечатлениями PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова. — Все члены хора были французами, по-русски никто из них не говорил, однако в самом начале один из выступающих прочитал речь на русском языке с благодарностью, что их пригласили в Россию и что они рады у нас выступать. Видно было, что ему сложно выговаривать наши слова, но все прозвучало понятно. Это был очень милый и приятный жест.

Отметим, что хор «Cantus Felix» состоит из 30-40 человек. Почти все они выпускники и преподаватели консерватории «Beauvais». Как отметила Юлия Филиппова, публика очень радушно приняла французских артистов.

«Потрясающий концерт! Спасибо большое! Обязательно приглашайте их еще!», — пишет одна из слушателей Елена Мелентьева в группе учреждения во ВКонтакте.

Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/05/03/40581/