Когда умолкнут все песни: Фоторепортаж с концерта Nautilus Pompilius в «Янтарь Холле»

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Ретривер Альба в поисках дружелюбности: Обзор заведений Калининграда, в которые пускают с собакой. Часть 1