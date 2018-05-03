Когда умолкнут все песни: Фоторепортаж с концерта Nautilus Pompilius в «Янтарь Холле» 

Строчки песен Вячеслава Бутусова знакомы людям разных поколений и музыкальных предпочтений. Им свойственна ностальгическая эйфория, присутствие ускользнувшей эпохи, ради этого стоит хотя бы раз побывать на выступлении Nautilus Pompilius. Прекрасная возможность выдалась в прошлую пятницу, когда группа отмечала большую дату на одной из самых внушительных сцен Калининградской области. Любимые песни в новом звучании, полный зал, завораживающее визуальное сопровождение, задумчивость и элегантная сдержанность, — это если в общих словах. А теперь смотрите, как всё происходило., Фотографии предоставлены развлекательным ресурсом night2day.ru/kaliningrad