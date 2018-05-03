Артисты порадовали соколинцев вокальным выступлением 

В библиотеке № 84 выступил творческий коллектив Института современного искусства. Концерт классической музыки прошел на Щербаковской улице.
Выпускники и студенты Института под руководством Юрия Диневича исполняли в библиотеке на улице Щербаковской арии из опер русских композиторов Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, австрийского композитора, дирижёра и скрипача Иоганна Штрауса, а также итальянского композитора Джузеппе Верди. Аккомпанемент на фортепиано обеспечила Елена Беликова.
Сотрудники библиотеки отметили, что молодые таланты не перестают удивлять своих зрителей. Будний день был превращен в праздник благодаря богатству интонаций, артистизму и силе голосов выступавших.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».