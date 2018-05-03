Ещё
Артисты порадовали соколинцев вокальным выступлением
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артисты порадовали соколинцев вокальным выступлением 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
В библиотеке № 84 выступил творческий коллектив Института современного искусства. Концерт классической музыки прошел на Щербаковской улице.
Выпускники и студенты Института под руководством Юрия Диневича исполняли в библиотеке на улице Щербаковской арии из опер русских композиторов Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, австрийского композитора, дирижёра и скрипача Иоганна Штрауса, а также итальянского композитора Джузеппе Верди. Аккомпанемент на фортепиано обеспечила Елена Беликова.
Сотрудники библиотеки отметили, что молодые таланты не перестают удивлять своих зрителей. Будний день был превращен в праздник благодаря богатству интонаций, артистизму и силе голосов выступавших.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Ветераны Соколиной горы получили билеты на праздничный концерт ко Дню Победы Композиторы из детской музыкальной школы дали концерт в библиотеке на Щербаковской Стихи Владимира и Апполона Григорьевых прозвучат в молодёжном центре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
Памела Андерсон примет участие в российском шоу6
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение