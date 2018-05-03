Артисты порадовали соколинцев вокальным выступлением

В библиотеке № 84 выступил творческий коллектив Института современного искусства. Концерт классической музыки прошел на Щербаковской улице.

Сотрудники библиотеки отметили, что молодые таланты не перестают удивлять своих зрителей. Будний день был превращен в праздник благодаря богатству интонаций, артистизму и силе голосов выступавших.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».