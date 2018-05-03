Ещё
В рязанской колонии выступил бывший вокалист группы «Ария»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В рязанской колонии выступил бывший вокалист группы «Ария» 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В исправительной колонии № 6 (поселок Стенькино) состоялся концерт бывшего вокалиста группы «Ария» Артура Беркута, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
АиФ Рязань: последние новости
Театр «Шанс» предлагает рязанскому зрителю заглянуть за закрытые двери С начала сезона в Рязанской области от укусов клещей пострадали 23 ребенка В связи с трагедией на реке Плетенка усилены меры безопасности на водоемах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Куда исчезают дети-актеры
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение