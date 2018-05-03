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В рязанской колонии выступил бывший вокалист группы «Ария»
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В рязанской колонии выступил бывший вокалист группы «Ария»
АиФ Рязань
1 час назад
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Фото:
АиФ Рязань
В
исправительной колонии
№ 6 (поселок Стенькино) состоялся концерт бывшего вокалиста группы «Ария» Артура Беркута, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
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