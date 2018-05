Музыкальный критик назвал Queen одной из самых переоценённых групп

Группа Queen заняла предпоследнюю строчку рейтинга музыкальных коллективов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла. Об этом пишет зарубежный портал Valture. В него вошли 214 музыкантов и музыкальных коллективов, которые внесли вклад в историю рок-музыки.

Российский журналист, музыкальный критик и телеведущий, Илья Легостаев в эфире НСН не согласился с позицией, которую заняла в списке группа Queen.

«Вряд ли группа Queen должна занимать последнее место в таком длинном списке: они сыграли довольно важную роль в музыкальной индустрии. Я могу согласиться с тем, что это одна из самых переоцененных групп. По большому счету, это больше помпезные жесты и шоу, чем поиски своего звука, который определит развитие музыки на несколько поколений. Тем не менее, нельзя отрицать тот вклад в музыкальный бизнес, который эта группа внесла. Я думаю, что свое место в середине они заслужили», — заявил Легостаев

Музыкальный критик считает, что на составление подобных рейтингов влияют собственные взгляды и ожидания аудитории данного портала.

«Каждое издание, когда составляет такие рейтинги, отталкивается от собственных взглядов на прекрасное и от ожиданий аудитории. Здесь, видимо, речь идет о музыкантах, которые относятся к золотому рок-н-роллу. Если вы ищете хиты, то конечно The Beatles и Queen. Если вы ищете какую-то рок-н-ролльную стратегию, естественно The Who и Led Zeppelin», — подчеркнул критик.

В Зал славы рок-н-ролла попадают только те музыкальные коллективы, которые получили символическое признание заслуг в музыкальном мире. В список, помимо рок-музыкантов, могут попасть представители других направлений, в том числе репа и поп-музыки.