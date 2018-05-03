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Участники «Бессмертного полка» в Челябинске пройдут под военные песни
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Участники «Бессмертного полка» в Челябинске пройдут под военные песни 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Впервые за пять лет «Бессмертный полк» пройдет по челябинским улицам под музыкальное сопровождение.
Из динамиков будут звучать песни военных лет. Ранее участники акции шагали в полной тишине или под музыку из передвижных звуковых комплексов, которую зачастую было слышно только идущим рядом. Остальные развлекали себя, самостоятельно исполняя военные песни.
«Музыкальное сопровождение будет состоять из двух частей. Первая продлится с 11;30 до 16:00 во время сбора и шествия «Бессмертного полка». Вторую программу из 54 песен услышат посетители парка им. Гагарина, Сада Победы, Горсада, пешеходы на Кировке, проспекте Ленина и у фонтана за памятником Ленину на площади Революции», — рассказали в компании «Стритрадио».
Кроме музыки, участников «Бессмертного полка» ожидает другое новшество. В этом году маршрут шествия немного изменится. Колонна будет формироваться у ЮУрГУ с 13:30, а в 15:00 пойдет по проспекту Ленина до улицы Цвиллинга, по которой спустится к Вечному огню.
По словам организаторов акции, они ожидают, что в состав «Бессмертного полка» войут около 80 тысяч челябинцев.
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