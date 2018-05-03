Почему нельзя пропускать Bosco Fresh Fest

Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил еще одного иностранного артиста первого дня — на «космической» сцене в бизнес-школе «Сколково» выступит американский рэпер Талиб Квели. Ранее сообщалось, что в первый день фестиваля на главной сцене состоится выступление хедлайнера — им станет вернувшаяся после восьмилетнего молчания шведская певица Карин Дрейер (она же Fever Ray).

Талантливый текстовик афроамериканского происхождения, мусульманин-шиит — тот самый МС, про которого не безызвестный Jay Z сказал, что «если бы в музыке во главу угла ставилась литературная составляющая текстов, то я бы вместо того, чтобы быть „звездой“ — был бы вторым Талибом Квели».

Талиб Квели начинал в 90-х вместе с Мосом Дефом — их дуэт назывался Black Star. После выхода в 2002 году второго сольного альбома Quality и по сей день Талиб Квели прочно удерживает за собой звание «короля андеграунд-рэпа». Он записывал пластинки против полицейского произвола в США, выступал в защиту прав заключенных и участвовал в собраниях Occupy Wall Street. Талиб Квели на сцене уже больше 20 лет, на фестивале Bosco Fresh Fest бруклинский рэп-ветеран представит свой последний альбом Radio Silence (2017), собравший множество восторженных отзывов критиков.

«Мы хотели затронуть несколько жанров: электроника, гитары и хип-хоп, без которого сложно представить современную культуру. В последней категории у нас будет замечательный Талиб Квели, он выступал с Андерсоном Паком на Grammy. — говорит продюсер фестиваля Илья Куснирович.

— Наши артисты не массово известны, но при этом важны для людей, на которых мы ориентируемся. И мы снова планируем несколько ночных сцен, танцпол нашей промокоманды Esthetic Joys».

По традиции Bosco Fresh Fest пройдет при поддержке глобальной музыкальной платформы TBRG OPEN, объединяющей талантливых людей со всего мира и инициирующей уникальные коллаборации. Так, в этом году команда организаторов совместно с TBRG OPEN проведут конкурс молодых артистов за право открывать программу главной сцены фестиваля в оба дня. Конкурс стартовал в социальной сети VK на официальной страничке фестиваля.

Когда: 10 и 11 июня

Где: Московская школа Сколкова

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля.